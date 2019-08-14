Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми

Пермский край стал лидером по количеству показателей жестокого обращения с детьми, сообщил РБК со ссылкой на данные Министерства просвещения и Росстата. В некоторых регионах не было зарегистрировано ни одного такого случая.

В первую пятерку регионов входят: Пермский край — 159 случаев; Архангельская область — 55; Краснодарский край — 55; Оренбургская область — 53; Кировская область — 46.

Пятерка регионов по соотношению количества случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе выглядит следующим образом: Еврейская автономная область — семь случаев на 10 тыс. детей; Камчатский край — 3,7; Ямало-ненецкий округ — 2,9; Пермский край — 2,7; Архангельская область — 2,4.

Не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми: Дагестан; Ингушетия; Кабардино-Балкария; Калмыкия; Карачаево-Черкессия; Орловская область; Республика Алтай; Севастополь; Тамбовская область; Чукотский автономный округ.

За год резко выросло количество зарегистрированных случаев жестокого обращения: Калужская область — с 1 до 15 случаев; Курганская область — с 4 до 21; Вологодская область — с 4 до 16; Еврейская автономная область — с 8 до 26.

Регионы–лидеры по количеству родителей лишенных прав за жестокое обращение с детьми в 2018 году: Крым — 26 решений; Приморский край — 17; Архангельская область — 14; Нижегородская область — 11; Оренбургская область — 11.

По общему количеству случаев лишения родительских прав по всем причинам (а не только за жестокое обращение) лидерами стали: Московская область — 1165 решений; Красноярский край — 1126; Свердловская область — 981; Пермский край — 964; Нижегородская область — 947.

Регионы—лидеры по количеству уголовных дел за жестокое обращение с детьми: Оренбургская область — 118 решений; Башкортостан — 114; Пермский край — 73; Саратовская область — 70; Челябинская область — 66.

«Психологическая и методическая поддержка родительского сообщества — эффективный механизм, который во многом может препятствовать и предотвращать возникновение случаев жестокого обращения с детьми. В национальном проекте "Образование" заложено создание центров помощи семьям, которые охватят все страну»,— рассказали РБК в Минпросвещения.