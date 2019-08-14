«Подписка на Toyota» станет реальностью в Перми

Подписка на автомобили Toyota - впечатляющий клиентский сервис от компании VERRA, который получат автомобилисты Перми в ближайшее время.

Подписка на автомобиль – самый свежий тренд на мировом автомобильном рынке, который скоро станет доступен в Перми. Это уникальный проект для Пермского края, подписка на автомобили будет реализована не автопроизводителем, а официальным дилером бренда.

Это новый способ владения автомобилем. Подписка - долгосрочная аренда автомобиля с минимальными затратами со стороны подписчика: ежемесячный платеж, топливо, парковка и мойка. Страховки ОСАГО и КАСКО, транспортный налог, зимняя резина, сигнализация – эти затраты берет на себя компания VERRA. Использование автомобиля по подписке с точки зрения финансовой нагрузки и простоты эксплуатации становится чуть ли не самым выгодным решением из возможных. Подписчик получает автомобиль "под ключ", готовый к эксплуатации и не требующий вложения денег.

Анна Бояршинова, Генеральный директор компании VERRA:

- Мы развиваемся и хотим быть лучшими в том, что мы делаем. Проект “Подписка VERRA” – наш инновационный продукт. Автомобили Toyota очень востребованы среди наших клиентов, а запрос на такой сервис как раз формируется. Подписка на автомобиль также является отличным способом протестировать автомобиль в контексте будущей покупки.

Первыми подписку на автомобили Toyota получат сотрудники компании VERRA. Так компания VERRA, крупный работодатель Перми, мотивирует сотрудников стремиться к высочайшим результатам и поощряет за эти достижения. Сотрудники компании, получившие автомобили по подписке, станут и первыми испытателями нового клиентского сервиса, опробуют его на себе. Далее VERRA планирует проанализировать опыт пилотного запуска подписки, расширить парк автомобилей и представить новый сервис своим клиентам, в том числе и корпоративным.

На старте проекта “Подписка VERRA” используются автомобили с пробегом, которые находятся на гарантии производителя. Финансовый расчёт оправдан только с автомобилями Toyota - у них высокая ликвидность и остаточная стоимость. Отдел развития VERRA будет проверять экономику проекта три месяца, пока подписку тестируют сотрудники компании. В конце 2019 года проект “Подписка VERRA” будет запущен для клиентов, цены будут пересмотрены.

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