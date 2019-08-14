На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за сильно жары

ГУ МЧС по краю информирует жителей и гостей региона о высоких температурах воздуха, которые ожидаются в ближайшие сутки. 14-15 августа местами в крае в течение дня ожидается до +39, на Черноморском побережье – 37. С 14 по 16 августа в юго-восточных районах Краснодарского края ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Так, по данным синоптиков, в среду, 14 августа, осадков на территории Кубани не ожидается. Ветер будет северо-восточный и восточный 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 13-18 м/с. Температура воздуха будет на уровне +30…+35°, местами до +37°.

Как сообщили в мэрии Сочи, на территории курорта 14-15 августа столбик термометра местами поднимется до +37°.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям края избегать длительного пребывания под открытым солнцем, соблюдать правила противопожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах.

Василий Хитрых