Сорвана вторая попытка отобрать подрядчика строительства школы в Миловском парке

Повторный аукцион на отбор подрядчика строительства школы на 1225 мест в ЖК «Миловский парк» под Уфой, который проводило ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», признан несостоявшимся. На торги заявлялись три участника, но ни одна из заявок допущена не была, следует из информации на портале госзакупок.

Первую попытку заключить контракт начальной стоимостью 815 млн руб. на строительство школы ГКУ предприняло в июле, признав победителем единственного допущенного участника — компанию «Фирма Су-10» (входит в группу Су-10 предпринимателя Валерия Мансурова). Однако позже результаты торгов аннулировало региональное управление ФАС, признав ГКУ нарушившим ФЗ «О контрактной системе». Госзаказчику было выдано предписание об отмене протоколов аукциона.

ЖК «Миловский парк», который строится на землях, арендованных у федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства, — республиканский долгострой. Дома в ЖК сдаются с опозданием на несколько лет из-за действий застройщика — компании «Килстройинвест». Школу в микрорайоне планируют построить к августу 2020 года за счет республиканского бюджета.

Майя Иванова