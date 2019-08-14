За два года 163 ставропольских хозяйства получили гранты

В Ставропольской крае за два года 163 крестьянских (фермерских) хозяйства получили 1,2 млрд руб. грантов по направлениям "начинающие

фермеры" и "семейные животноводческие фермы" . Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Начинающие фермеры получили 250 млн. руб. из этой суммы, а семейные животноводческие фермы – остальные 914 млн руб.

«От реализации произведенной продукции фермерами получена выручка на 450 млн. руб. Создано около 500 новых рабочих мест, а налоговые отчисления составили 30 млн. руб.», - приводит пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Руденко.

Из отмеченных грантами хозяйств 95 занимаются мясным скотоводством, 59 — молочным скотоводством, 2 — овощеводством и 7 — прочими видами сельскохозяйственной деятельности. Однако 9% грантополучателей прекратили свою деятельность по состоянию здоровья, из-за переоценки силы по софинансированию проектов, а также из-за выявленных нарушений.

Дарья Голякова