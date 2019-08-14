Краснодару присвоен «стабильный» рейтинг кредитоспособности

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило столице Кубани рейтинг кредитоспособности ruBBB+. Это означает стабильный прогноз. По данным экспертов, на долю города приходится более 45 % ВРП региона, треть промышленных предприятий, 70% производства и распределения энергии и около 45 % оборота розничной торговли.

Стабильный рост экономики, по информации «Эксперт РА», обеспечивается в Краснодаре диверсифицированной экономикой с широкой налоговой базой. Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году превысил результат 2017 года более чем на 19 млрд руб. и составил 127,9 млрд руб. Инвестиции города занимают больше трети в общем объеме инвестиций всего края (34,2%).

Отмечается низкая доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов города: за 2018 год их доля составила 48,1%. Доходная база муниципалитета преимущественно сформирована за счет НДФЛ (41,7%), налога на имущество (18,9%) и земельного налога (15,2%).

Бюджетные назначения по собственным доходам были выполнены на 102,8% и составили 15,4 млрд руб. Дефицит бюджета составил всего -0,4%, что оказало позитивное влияние на рейтинг. «В 2019 году агентство ожидает поступление налоговых доходов в сумме 17,2 млрд руб., увеличение которых будет обеспечено поступлением НДФЛ от продажи акций. Это позволит сохранить низкий уровень дефицита бюджета по итогам текущего года», - сообщает «Эксперт РА».

Долговая нагрузка города оценивается на невысоком уровне (по состоянию на 1 января 2019 объем долговых обязательств составил 9,4 млрд руб.). Агентство отмечает высокий уровень финансовой и административной поддержки города со стороны края, что оказывает позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки.

Василий Хитрых