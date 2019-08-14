Проверкой затопления дороги до «Самара Арены» займется прокуратура

Прокуратура Самарской области проверит исполнение работ подрядчиком НПО «Авангард» строительства новой дороги до стадиона «Самара Арена» в связи с затоплением подземного перехода по ул. Арена 2018.

Как сообщает прокуратура, совместно с администрацией города, а также с министерством транспорта и ОНФ планируется выездная проверка исполнения законодательства о контрактной системе, о безопасности дорожного движения, исполнения подрядчиком условий муниципального контракта, соответствия выполненных работ требованиям СНиПа и ГОСТа.

Ранее на это обратили внимание представители регионального ОНФ. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в ПФО Вадим Нуждин отмечал, что стоимость строительства дороги с пешеходным переходом составляла 719 млн руб. Отдельным пунктом предусмотрено, что гарантийные обязательства остаются за подрядчиком — НПО «Авангард».

Алена Смирнова