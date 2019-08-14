Компания Семена Земскова на условиях концессии достроит полигон в Мелеузе

Администрация Мелеузовского района Башкирии передаст компании «Управление отходами Мелеуз» (принадлежит предпринимателю Семену Земскову) в концессию на 20 лет право достраивания и эксплуатации местного мусорного полигона. Компания стала единственным участником конкурса, проведенного администрацией 9 августа, сообщается на официальном сайте проведения торгов. По условиям концессионного соглашения, «Управлению отходами Мелеуз» переходит объект незавершенного строительства на площади 77 тыс. кв. м в 2 км северо-восточнее ОАО «Минудобрения». Концессионер должен вложить в завершение строительства не менее 100 млн руб., в течение трех лет достроить объект мощностью приема ТКО 36 тыс. куб. м в год. Он также обязан внести 1 млн руб. концессионной платы в местный бюджет. Срок окупаемости инвестиций концессионера в администрации оценивают в пределах 10 лет.

ООО «Управление отходами Мелеуз», по данным kartoteka.ru, образовано в августе 2018 года. Семену Земскову принадлежат доли еще в 10 компаниях, в том числе в одном из пяти региональных операторов по обращению с ТКО — компании «Эко-сити».

Майя Иванова