Шереметьево отложил запуск третьей взлетной полосы до конца 2020 года

Аэропорт Шереметьево отложил ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы до конца 2020 года, сообщил журналистам замгендиректора по строительству Сергей Папков. По его словам, Шереметьево может построить новый пассажирский терминал G после 2024 года. «Думаю, да»,— ответил он на вопрос о том, начнется ли строительство терминала в 2024–2025 годах (цитата по ТАСС).

Третья ВПП в Шереметьево строится с 2011 года. Она была включена в программу подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 и должна была быть сдана еще в 2017 году, однако ее открытие переносили несколько раз. За время строительства стоимость ВПП-3 выросла в полтора раза, до 55,7 млрд руб.

В декабре прошлого года гендиректор аэропорта Михаил Василенко заявлял, что это произойдет в апреле 2019 года. Потом в Росавиации сообщили о переносе запуска ВПП–3 на март. Позднее в Минтрансе говорили о том, что она будет готова к лету. Последний раз сообщалось, что ВПП–3 будет готова к сентябрю.

О финансировании строительства ВПП-3 читайте в материале “Ъ” «Воздушный диспетчер займется землей».