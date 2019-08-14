Премьер-министр Грузии надеется на общее будущее грузин и абхазов

«Грузины и абхазы имеют общие корни, и наше будущее тоже должно быть общим»,— с таким заявлением выступил председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе, который, согласно конституции, обладает реальной властью в стране. Глава грузинского Кабинета министров выразил свое мнение об общих корнях и будущем с абхазами 14 августа, в 27-ю годовщину начала грузино-абхазской войны.

По словам премьера, 14 августа — «тяжелый день новейшей истории Грузии и сильная боль для каждого гражданина». Мамука Бахтадзе призвал абхазов «вместе работать для преодоления боли братоубийственной войны». «Я уверен, что мирным развитием мы обязательно добьемся мирного объединения нашей страны. Миру и развитию нет альтернативы»,— кратко изложил свою программу окончательного разрешения застарелого этнополитического конфликта господин Бахтадзе.

14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии вошли на территорию Абхазии под предлогом охраны железной дороги. Решение о вводе войск последовало за постановлением верховного совета Абхазии от 24 июня 1992 года о восстановлении конституции Абхазской ССР 1924 года. Согласной этому документу Абхазия была равноправной союзной республикой СССР, находящейся в договорных отношениях с Грузинской ССР.

Боевые действия продолжались до 30 сентября 1993 года и завершились полным поражением грузинских войск. Одновременно из Абхазии бежали около 220 тыс. этнических грузин, часть из которых (примерно 40 тыс.) позднее вернулась в приграничный Гальский район Абхазии.

Грузия сохраняла частичный контроль над верхней частью Кодорского ущелья Абхазии до «пятидневной войны» 2008 года.

Точные данные о числе погибших в ходе войны до сих пор неизвестны. Называются цифры от 8 тыс. до 10 тыс. человек, включая мирных жителей. Обе стороны обвиняют друг друга в геноциде мирного населения.

Георгий Двали, Тбилиси