Температура в Татарстане к выходным достигнет 29 градусов

На этой неделе в Татарстане потеплеет до +29 градусов, сообщает Гидрометцентр. По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Будет дуть слабый ветер переменных направлений.

15 августа температура воздуха опустится до 8-13 градусов тепла ночью, а днем поднимется до 26 градусов выше нуля. В Казани ночью столбики термометров покажут 10-13 градусов днем – 23-26 градусов тепла.

16 августа в Татарстане потеплеет до +29 градусов днем, ночью столбики термометров покажут 12-17 градусов. Местами ожидаются дождь и гроза. Похожая погода сохранится в Татарстане 17 августа: ночью 14-19 градусов, днем 23-28.

"Ъ-Казань"