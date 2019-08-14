Прокуратура проверяет информацию о выбросах на предприятии УГМК

Свердловская прокуратура организовала проверку информации о выбросе оранжево-черного дыма на предприятии «Производство сплавов цветных металлов» (филиал «Уралэлектромеди», входит в УГМК) в поселке Верх-Нейвинский Невьянского района.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. В том числе будет дана правовая оценка соблюдению правил и нормативов выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух»,— сообщили в прокуратуре.

Информация о выбросах появилась в местных СМИ. По предварительной информации, на заводе проходили работы по замене фильтровальных рукавов на рукавном фильтре, аварийной ситуации не было. Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области возбудило административное расследование в отношении предприятия. В ведомстве намерены выяснить, насколько выброс безопасен для здоровья людей.