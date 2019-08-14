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Саратовская мэрия намерена взять три кредита на общую сумму 740 млн рублей

Администрация Саратова берет в кредит 740 млн руб. Соответствующие извещения появились в системе «Госзакупки».

Мэрия объявила три аукциона на предоставление кредитов на 130 млн, 300 млн и 310 млн руб. Денежные средства требуются на погашение долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета.

Начальная (максимальная) цена контрактов составляет 10,7 млн, 49,5 млн и 76,7 млн руб. В зависимости от суммы, их планируется погасить в течение года трех и четырех лет.

Аукционы запланированы на 6 сентября.

Марина Ковалева


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