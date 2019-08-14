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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экс-председатель комитета по туризму Курской области стал вице-мэром

Владимир Гребенкин, который накануне по собственной инициативе покинул пост председателя комитета по делам молодежи и туризму Курской области, перешел в муниципальные органы власти. Он стал заместитель главы администрации Курска, курирующим социальную сферу. Напомним, Владимир Гребенкин отвечал за туризм в регионе с 2017 года, когда прежний председатель комитета Алла Чертова стала спикером городского собрания Курска.

Подробнее о переходе госпожи Чертовой из исполнительной власти в представительную, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Горсобрание Курска расколол председатель».

Александр Прытков


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