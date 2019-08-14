Режим ЧС введут в Удмуртии с 15 августа из-за переувлажнения почвы

С 15 августа в Удмуртии введут режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы. Данное решение приняли на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

О необходимости введения режим ЧС и прогнозе завершения сезона сельскохозяйственных работ в 2019 году доложила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. Госпожа Абрамова отметила, что в регионе снизились темпы заготовки кормов к уровню прошлого года. Кроме того, складывается критическая ситуация и по уборке урожая. Всего от переувлажнения почвы пострадали 736 сельхозтоваропроизводителей республики, из них 281 сельхозпредприятие и 455 фермерских хозяйств.

Премьер Удмуртии Ярослав Семенов призвал глав муниципалитетов определить размер ущерба сельхозорганизаций и представить пакет документов в минсельхоз региона для дальнейшего обращения в Минсельхоз РФ. Это позволит пострадавшим предприятиям получить дополнительную финансовую поддержку.