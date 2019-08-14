Таможенники Новороссийска задержали партию опасных кондиционеров

В Новороссийске сотрудники таможни задержали партию кондиционеров из Китая, содержащих разрушающее озоновый слой вещество, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. аможни при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза на территорию Российской Федерации оборудования, содержащего вещество, разрушающее озоновый слой.

«В соответствии с декларацией на товары в данном оборудовании хладагент отсутствовал, однако в ходе таможенного контроля в тепловых насосах таможенниками было обнаружено газообразное вещество. В дальнейшем эксперты установили наличие в нем дифторхлорметана – озоноразрушающего вещества» , - передает пресс-служба слова и. о. заместителя начальника Новороссийской таможни Юрия Чауса.

В отношении перевозившего кондиционеры предпринимателя возбудили уголовное дело о контрабанде ядовитых веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Ему грозит от трех до семи лет колонии со штрафом до 1 млн руб.

Дарья Голякова