Белгородцы с начала года взяли потребкредиты на 47 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2019 года объем потребительских кредитов, выданных жителям Белгородчины достиг 47 млрд руб. Это на 30% (почти на 11 млрд руб.) больше аналогичного показателя в прошлом году. При этом, по данным регионального отделения Банка России по ЦФО, всего по состоянию на 1 июля 2019-го, жители Белгородчины должны банкам по потребительским кредитам 89,5 млрд руб. (рост на 22%). На депозитных счетах жителей белгородцев на ту же дату хранилось 226,6 млрд руб. (рост на 9%). Таким образом, объем сбережений более чем в 2,5 раза превышает задолженность по потребкредитам.

По информации Банка России, на 1 июля на территории Белгородской области действовали два региональных банка, четыре филиала кредитных организаций, чьи головные офисы находятся в других регионах, а также 381 внутреннее структурное подразделение банков (кредитные офисы, операционные кассы и т.п.).

О том, кому и сколько задолжали автодилеры в Белгороде, в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «Genser заехал в черноземные суды».

Владимир Зоркий