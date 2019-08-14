Райффайзенбанк выяснил, о каких квартирах мечтают краснодарцы

Райффайзенбанк провел исследование, которое показало, чем руководствуются семьи из Краснодара при выборе квартиры. Были опрошены женщины и мужчины, имеющие двух и более детей и планирующие приобретение квартиры в ближайшие 5 лет.

Согласно результатам опроса, факторами, играющими основную роль при принятии решения, стали цена, площадь, а также близость школ и детских садов. При равной стоимости недвижимости 59% опрошенных предпочли бы квартиру большей площади. При этом для российских родителей близость хорошей школы важнее, чем удаленность от центра города. Это подтверждает и статистика застройщиков. Согласно исследованию, проведённому крупнейшим российским девелопером ПИК в 2018-2019гг1, основными факторами выбора жилья продолжают оставаться транспортная доступность (35%) и наличие необходимой инфраструктуры – детских садов, школ, поликлиник (23%). При этом фокус на транспортную доступность и благоустройство постепенно смещается в сторону комфортности приобретаемого жилья.

Источник: опрос, проведенный Райффайзенбанком в июле 2019 г.

Большая часть клиентов приобретает или планирует приобрести новые квартиры в ипотеку. Такой способ покупки недвижимости рассматривает 84% опрошенных краснодарцев. В ПИК доля ипотечных сделок составляет 65%. При этом 98% всех сделок оформляются с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) – это позволяет клиентам не только более быстро и удобно оформить сделку, но и получить скидку на приобретаемую недвижимость в размере 2%.

Абсолютное большинство участников исследования (70%), приобретая квратиру, планируют воспользоваться льготными условиями для семей с детьми. Для покупки квартиры для личного пользования 56% опрошенных планируют использовать материнский капитал. Еще 23% отметили, что направят материнский капитал на приобретение дополнительной квартиры, чтобы получать доход с аренды.

«В этом году условия льготной ипотеки для семей с детьми были существенно изменены. Теперь программа стала более доступной, мы уже видим возросший интерес клиентов. Райффайзенбанк предлагает одну из самых выгодных ставок на рынке в рамках программы льготной ипотеки, субсидируемой государством. В качестве первоначального взноса, а также для частичного или полного досрочного погашения ипотеки можно использовать материнский капитал. Надеемся, что еще больше семей воспользуются предложением и смогут реализовать свои планы по приобретению нового более просторного и комфортного жилья», — отметила Татьяна Начинова, заместитель директора по розничному бизнесу южного регионального центра Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк также проанализировал потребности, ради удовлетворения которых семьи решаются на переезд в новую квартиру. Большинство опрошенных вне зависимости от пола (47%) мечтают о более просторной кухне.

60% считают, что в их детской недостаточно места для всех вещей, 50% опрошеным не хватает места даже для детской одежды. Когда в семье несколько детей, особенно разнополых, родители задумываются об их комфортном размещении. 69% опрошенных краснодарцев считают, что у каждого ребенка должна быть личная комната. 23% предпочли бы, чтобы дети разного пола жили отдельно.

Источник: опрос, проведенный Райффайзенбанком в июле 2019 г.

Подавляющее большинство (83%) краснодарцев, участников опроса Райффайзенбанка, имеют детей дошкольного возраста. Для них необходимость расширять квартиру или переезжать ближе к школе является особенно актуальной. 48% родителей дошкольников планируют менять квартиру, когда дети пойдут в школу.

Планы сменить квартиру к школе ребенка коррелируют с тем, что большинству опрошенных семей не хватает площади нынешней квартиры: в 66% квартир недостаточно места для организации места для учебы детям.

1 Синдикативное исследование рынка первичной недвижимости Москвы, проведённое KANTAR TNS для компании ПИК в 2018-2019гг. Данные 4 волны исследования (весна 2019).