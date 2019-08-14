Из бюджета Ростовской области выделили 45 млн рублей на помощь малоимущим в августе

На адресную социальную помощь малоимущим жителям Ростовской области в августе из регионального бюджета выделили 45 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора области.

«На получение адресной социальной помощи могут рассчитывать малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, а также люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, при этом среднедушевой доход должен быть ниже прожиточного минимума в целом по региону», - говорится в сообщении.

Сейчас прожиточный минимум в Ростовской области составляет 10,7 тыс. руб. С начала этого года финансовую поддержку получили 29,4 тыс. семей региона, на эти цели из областного бюджета направили более 306,5 млн руб.

Дарья Голякова