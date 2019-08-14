Подана новая апелляция на приговор главе «Современных медицинских технологий»

Защита руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило подала дополнительную апелляцию на вынесенный ему ранее приговор. Об этом “Ъ-Волга” рассказал адвокат Александр Паулов.

«Первую апелляцию я подал 31 июля, а вчера была подана дополнительная апелляционная жалоба. Я лично передавал ее Шатило»,– сказал собеседник издания.

Сергей Шатило, его партнеры, а также экс-замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян в конце июля были признаны виновными Самарским районным судом по делу о картельном сговоре. Собственник СМТ получил три с половиной года колонии общего режима. Альберту Навасардяну, которому вменялось еще и превышение должностных полномочий, назначили три года в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили условные сроки. Сейчас Сергея Шатило судят за сбыт незарегистрированных медицинских изделий в больницы региона.

Георгий Портнов