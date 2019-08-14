Доля промышленности в экономике Тюменской области выросла на более чем 20%

В Тюменской области доля промышленности в структуре экономики региона составила более 30%, десять лет назад этот показатель составлял менее 10%.

«За прошлый год было открыто 28 новых промышленных производств в Тюмени, Тобольске, Увате и других районах области. Создано несколько тысяч новых рабочих мест»,— сообщил на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, по темпу роста промышленного производства за пять лет регион занимает девятое место среди субъектов РФ.

«В 2018 году мы заняли позицию лидера Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В 2019 году нам удалось удержаться в тройке лидеров вместе с Москвой и Республикой Татарстан. От первого места нас отделял один балл. В УрФО мы являемся инвестиционным лидером»,— сообщил господин Моор.

В 2018 году по интегральному рейтингу социально-экономического положения субъектов РФ Тюменская область поднялась на две позиции и заняла восьмое место после Москвы и Санкт-Петербурга, ХМАО, Московской области, республики Татарстан, а также Ямала и Свердловской области. Во всероссийском рейтинге по развитию туризма регион вошел в топ-10 субъектов страны с седьмым местом.