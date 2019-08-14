В Ростовской области ввод жилья увеличился на 14,4%

С начала этого года в Ростовской области ввели в эксплуатацию 1,4 млн кв. м. жилья, сообщает управление информационной политики региона. Это на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Большая часть от общего объема введенных жилых домов – 748,2 тыс. кв. м. – приходится на индивидуальное строительство", предает пресс-служба слова министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца.

При этом 655 тыс. кв. м. или 46,7 % из общего объема введенного жилья построили предприятия и организации.

По итогам первого полугодия 2019 года Ростовская области заняла по вводу жилья шестое место в России и второе место в Южном федеральном округе.

Дарья Голякова