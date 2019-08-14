Ростов с бизнес-миссией посетит делегация из Новосибирской области

Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области проведет в Ростове 19-21 августа 2019 года серию мероприятий, направленных на укрепление кооперации между предприятиями Новосибирской и Ростовской областей, сообщает пресс-служба организатора.

Новосибирская делегация проведет в Ростове деловые встречи, посетит предприятия потенциальных партнеров. В рамках бизнес-миссии пройдут круглые столы и переговоры по направлениям деятельности организаций-участников. Участники делегации определили свои целевые рынки и компании, в сотрудничестве с которыми они заинтересованы.

В предварительный список участников вошли компании ООО «ХимСнаб Композит», ООО фирма «Комбест», ООО «Экофакел», ООО «Раздвижные перегородки», ООО «ВИП Сервис Новосибирск», ООО «ТехЭлектро-Сибирь».

Дарья Голякова