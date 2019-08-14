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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В бюджет Кубани поступило свыше 144 млн рублей от лицензирования алкоголя

С начала 2019 года в бюджет Краснодарского края поступила государственная пошлина с оплаты услуг по лицензированию алкоголя на сумму более 144 млн руб. Всего в регионе реализовывать алкоголь имеют право более 10,9 тыс. предприятий: 72% – объекты розничной торговли, 28% – общественного питания.

Как сообщили в краевом департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, с начала текущего года выдано 1,9 тыс. лицензий на реализацию спиртного, переоформлено – 759 разрешений. Более 130 предприятий получили отказ в предоставлении услуги.

Василий Хитрых


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