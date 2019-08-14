Чистая прибыль «Гидромаша» снизилась на 20,9% в первом полугодии

ОАО «Гидромаш» (Нижний Новгород, производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов) по итогам первого полугодия 2019 года сократило выручку на 24,1% по сравнению с январем-июнем прошлого года до 2,96 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании. Прибыль от продаж снизилась на 24,1% до 0916 млн руб., чистая прибыль упала на 20,9% до 749,5 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла на 30,4% до 3 млрд руб., краткосрочная кредиторская задолженность – на 8,1% до 1,19 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», НОАО «Гидромаш» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году. Уставный капитал составляет 154 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Гендиректор предприятия – Александр Лузянин. Его отцу, Владимиру Лузянину, принадлежат 25% долей компании. 22,84% долей находятся в собственности АО «Гидравлические системы», 19,98% – АО «Гидромашфарверк», 19,56% – АО «Гидравлика». Еще 4,9% долей находятся в собственности АО «Ока-50». Остальные доли распределены между Александром Лузяниным, Андреем Романовым и Николаем Живулиным. По итогам 2018 года чистая прибыль предприятия составила 1,83 млрд руб. при выручке в 7,23 млрд руб.

Анастасия Еремина