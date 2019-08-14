Россияне не видят выбора

Россияне теряют интерес к выборам: доля тех, кто не собирается голосовать на выборах в Госдуму в 2021 году, достигла максимума с 2016-го. Сейчас, по данным «Левада-центра», так отвечают 41% опрошенных. Социологи отмечают, что рейтинг «Единой России» упал с 39% до 28%, показатели КПРФ и ЛДПР остаются стабильными — около 10%. Совокупный рейтинг партий, по данным «Левада-центра», падает и сейчас составляет 51%.

Такие данные означают, что значительная часть россиян не видит партий, которые бы достойно представляли их взгляды, отмечает директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Люди разочаровались в партиях. Все больше и больше граждан считают, что партийная система не способна выражать их интересы, отвечать на их запросы и представления, что эта чистая инсценировка массовой поддержки, которая нужна только власти, что от выборов мало что меняется. Поэтому падает интерес к политике.

Он превращается исключительно, скажем так, в зрительский, вроде просмотра футбольных матчей по ТВ.

Часть общества, которая настроена оппозиционно, понимает, что все более жесткая цензура, репрессивная политика в отношении недовольных исключает более образованную, продемократическую, пролиберальную часть граждан из этого процесса. Страна медленно опускается в состояние деградации. За партию власти готов голосовать только административно зависимый электорат. Отказ в регистрации независимых кандидатов приводит к тому, что у людей исчезает интерес к политике, возникает отчуждение от общественных проблем».

Интерес россиян к выборам сможет вернуть обновление партийной системы, полагает председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко: «Откровенная слабость и застойность партийной системы, устаревание и моральный износ лидеров КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока", неспособность оппозиции что-либо сделать тому виной. Что касается "Единой России", то это отражает ухудшение общего отношения к власти. Подавляющее большинство наших граждан — патерналисты, то есть люди, стоящие с протянутой рукой к государству. За "Единую Россию" голосовали, надеясь, что она — а в ее лице государство — будет давать больше и больше, а государство дает меньше и меньше. В условиях, когда публичная политика сведена к нулю, очень трудно появиться чему-то новому, что сразу бы завоевало большие симпатии. Единственное, откуда могут прийти новые люди и партии, — из активистов гражданского общества. Они могут стать лидерами мнений, поскольку парламентские партии, да и "Яблоко", не продемонстрировали способность внутри себя родить следующее поколение лидеров мнений».

"Ъ FM" поинтересовался, как к потере интереса к выборам относятся в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос радиостанции ответил, что деполитизация — общеевропейский тренд, и в Кремле не делают из этого далеко идущих выводов.

Ольга Сергиенко