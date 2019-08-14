Экс-полицейский УМВД по Саратову подозревается в мошенничестве на 300 тыс. рублей

В Саратове бывший оперативник отдела уголовного розыска УМВД подозревается в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По имеющимся данным, 25 мая во время перевозки подозреваемого в мошенничестве гражданина оперативник пообещал ему оказать содействие в том, чтобы того не задерживали по уголовному делу. Он позвонил родственникам мужчины и, под угрозой применения к последнему насилия, потребовал перевести ему 300 тыс. руб. на карту. Родители задержанного выполнили требование.

Противоправная деятельность оперуполномоченного выявлена сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области. В настоящее время он уволен из органов, его непосредственного руководителя планируют освободить от занимаемой должности в ОВД, а руководство УМВД привлекли к дисциплинарной ответственности.

Марина Ковалева