Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми

Пермский край стал лидером по количеству показателей жестокого обращения с детьми, сообщил РБК со ссылкой на данные Министерства просвещения и Росстата. В некоторых регионах не было зарегистрировано ни одного такого случая.
В первую пятерку регионов входят:
Пятерка регионов по соотношению количества случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе выглядит следующим образом:
Не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми:
За год резко выросло количество зарегистрированных случаев жестокого обращения:
По общему количеству случаев лишения родительских прав по всем причинам (а не только за жестокое обращение) лидерами стали:
Московская область — 1165 решений;
Красноярский край — 1126;
Свердловская область — 981;
Пермский край — 964;
Нижегородская область — 947.
Регионы—лидеры по количеству уголовных дел за жестокое обращение с детьми:
«Психологическая и методическая поддержка родительского сообщества — эффективный механизм, который во многом может препятствовать и предотвращать возникновение случаев жестокого обращения с детьми. В национальном проекте "Образование" заложено создание центров помощи семьям, которые охватят все страну»,— рассказали РБК в Минпросвещения.
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