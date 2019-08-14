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Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми

Пермский край стал лидером по количеству показателей жестокого обращения с детьми, сообщил РБК со ссылкой на данные Министерства просвещения и Росстата. В некоторых регионах не было зарегистрировано ни одного такого случая.

В первую пятерку регионов входят:

  • Пермский край — 159 случаев;
  • Архангельская область — 55;
  • Краснодарский край — 55;
  • Оренбургская область — 53;
  • Кировская область — 46.

Пятерка регионов по соотношению количества случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе выглядит следующим образом:

  • Еврейская автономная область — семь случаев на 10 тыс. детей;
  • Камчатский край — 3,7;
  • Ямало-ненецкий округ — 2,9;
  • Пермский край — 2,7;
  • Архангельская область — 2,4.

Не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми:

  • Дагестан;
  • Ингушетия;
  • Кабардино-Балкария;
  • Калмыкия;
  • Карачаево-Черкессия;
  • Орловская область;
  • Республика Алтай;
  • Севастополь;
  • Тамбовская область;
  • Чукотский автономный округ.

За год резко выросло количество зарегистрированных случаев жестокого обращения:

  • Калужская область — с 1 до 15 случаев;
  • Курганская область — с 4 до 21;
  • Вологодская область — с 4 до 16;
  • Еврейская автономная область — с 8 до 26.
  • Регионы–лидеры по количеству родителей лишенных прав за жестокое обращение с детьми в 2018 году:
  • Крым — 26 решений:
  • Приморский край — 17;
  • Архангельская область — 14;
  • Нижегородская область — 11;
  • Оренбургская область — 11.

По общему количеству случаев лишения родительских прав по всем причинам (а не только за жестокое обращение) лидерами стали:

Московская область — 1165 решений;

Красноярский край — 1126;

Свердловская область — 981;

Пермский край — 964;

Нижегородская область — 947.

Регионы—лидеры по количеству уголовных дел за жестокое обращение с детьми:

  • Оренбургская область — 118 решений;
  • Башкортостан — 114;
  • Пермский край — 73;
  • Саратовская область — 70;
  • Челябинская область — 66.

«Психологическая и методическая поддержка родительского сообщества — эффективный механизм, который во многом может препятствовать и предотвращать возникновение случаев жестокого обращения с детьми. В национальном проекте "Образование" заложено создание центров помощи семьям, которые охватят все страну»,— рассказали РБК в Минпросвещения.

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