Пермский край стал лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми

Пермский край стал лидером по количеству показателей жестокого обращения с детьми, сообщил РБК со ссылкой на данные Министерства просвещения и Росстата. В некоторых регионах не было зарегистрировано ни одного такого случая.

В первую пятерку регионов входят:

Пермский край — 159 случаев;

Архангельская область — 55;

Краснодарский край — 55;

Оренбургская область — 53;

Кировская область — 46.

Пятерка регионов по соотношению количества случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе выглядит следующим образом:

Еврейская автономная область — семь случаев на 10 тыс. детей;

Камчатский край — 3,7;

Ямало-ненецкий округ — 2,9;

Пермский край — 2,7;

Архангельская область — 2,4.

Не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми:

Дагестан;

Ингушетия;

Кабардино-Балкария;

Калмыкия;

Карачаево-Черкессия;

Орловская область;

Республика Алтай;

Севастополь;

Тамбовская область;

Чукотский автономный округ.

За год резко выросло количество зарегистрированных случаев жестокого обращения:

Калужская область — с 1 до 15 случаев;

Курганская область — с 4 до 21;

Вологодская область — с 4 до 16;

Еврейская автономная область — с 8 до 26.

Регионы–лидеры по количеству родителей лишенных прав за жестокое обращение с детьми в 2018 году:

Крым — 26 решений:

Приморский край — 17;

Архангельская область — 14;

Нижегородская область — 11;

Оренбургская область — 11.

По общему количеству случаев лишения родительских прав по всем причинам (а не только за жестокое обращение) лидерами стали:

Московская область — 1165 решений;

Красноярский край — 1126;

Свердловская область — 981;

Пермский край — 964;

Нижегородская область — 947.

Регионы—лидеры по количеству уголовных дел за жестокое обращение с детьми:

Оренбургская область — 118 решений;

Башкортостан — 114;

Пермский край — 73;

Саратовская область — 70;

Челябинская область — 66.

«Психологическая и методическая поддержка родительского сообщества — эффективный механизм, который во многом может препятствовать и предотвращать возникновение случаев жестокого обращения с детьми. В национальном проекте "Образование" заложено создание центров помощи семьям, которые охватят все страну»,— рассказали РБК в Минпросвещения.