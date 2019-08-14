В строительство детских образовательных учреждений в Прикамье вложат почти 10 млрд рублей

Пятнадцать новых образовательных учреждений — детских садов и школ откроются в Пермском крае в первом полугодии следующего года. Их смогут посещать более четырех тысяч детей. Такие данные приводит краевой минстрой.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, объем финансирования строительства детских садов и школ в 2019–2021 годах составит почти 10 млрд руб. Деньги поступят в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».

За последние два года в Прикамье уже введены в эксплуатацию 19 детских садов и семь школ.