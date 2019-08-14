Фасад челябинской областной научной библиотеки отремонтируют до конца октября

Начался капитальный ремонт фасада Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Как сообщает пресс-служба учреждения, работы продлятся до 31 октября. Министерство культуры региона выделило для этой цели 19 млн руб.

В рамках капитального ремонта планируется очистка и шлифовка гранитной облицовки цоколя, ремонт балюстрады на крыше здания, замена штукатурки на стенах и карнизах, ремонт крыльца и колонн, замена светильников у основного входа. После ремонта у здания библиотеки будет белая ночная подсветка, сообщила директор учреждения Наталья Динская.