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Фасад челябинской областной научной библиотеки отремонтируют до конца октября

Начался капитальный ремонт фасада Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Как сообщает пресс-служба учреждения, работы продлятся до 31 октября. Министерство культуры региона выделило для этой цели 19 млн руб.

В рамках капитального ремонта планируется очистка и шлифовка гранитной облицовки цоколя, ремонт балюстрады на крыше здания, замена штукатурки на стенах и карнизах, ремонт крыльца и колонн, замена светильников у основного входа. После ремонта у здания библиотеки будет белая ночная подсветка, сообщила директор учреждения Наталья Динская.

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