В Казани начался судебный процесс над Робертом Мусиным

В Вахитовском райсудe Казани началось рассмотрение уголовного дела бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина.

До начала процесса здание суда пикетировали вкладчики Татфондбанка. Они встали с плакатами с требованием лишить его депутатского мандата в Госсовете республики.

Когда господин Мусин приехал на заседание, вкладчики начали возмущаться: «Идет, как король», «Остался при деньгах».

Процесс ведет судья Наиль Камалетдинов.

Напомним, господину Мусину предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч.2 ст.201 УК РФ).

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. В апреле 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом. В июле 2018 года банкротом признали и самого Мусина.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"