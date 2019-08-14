Организаторы митинга «За честные выборы» в Петербурге отказались от его проведения

Протестное шествие, которое планировалось провести в Петербурге в субботу, 17 августа, не состоится. Об этом “Ъ-СПб” сообщил один из организаторов.

Ранее администрация города отказалась согласовать маршрут марша. Вместо этого активистам предложили гайд-парки на площади Ленина у Финляндского вокзала и в Удельном парке. По словам координатора движения «Красивый Петербург» и члена оргкомитета «За честные выборы» Красимира Врански, большинство членов объединения выступили против. Сейчас решается вопрос с отзывом заявления о митинге.

Олег Дилимбетов