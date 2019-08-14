На Кубани по факту аварии с пятью погибшими возбуждено уголовное дело

По факту аварии с пятью погибшими в Усть-Лабинском районе Краснодарского края полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть нескольких человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

По данным полиции, 13 августа 2019 года около 16 часов часов в Усть-Лабинском районе на 39 км автодороги Краснодар – Кропоткин водитель автомобиля Opel, двигаясь по направлению к Краснодару, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Hyundai. В автомобиле Opel находились восемь человек, в том числе четверо детей. В результате ДТП на месте погибли пять человек – водитель и четверо пассажиров автомобиля Opel, в том числе двое несовершеннолетних. Трое пассажиров Opel, в том числе двое несовершеннолетних, а также водитель и двое пассажиров автомобиля Hyundai Genesis госпитализированы в медицинское учреждение, уточнили в полиции.

Анна Перова, Краснодар