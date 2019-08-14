Системная господдержка волгоградского АПК дает результат

В Волгоградской области собрали 4 млн тонн зерна при обмолоте 85% площадей зерновых культур. Таким образом, регион еще до окончания уборочной кампании выполнил обязательства по соглашению с Минсельхозом России в рамках обеспечения продовольственной безопасности.

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, вся посевная площадь в регионе составляет 3,13 млн га, зерновые занимают 2,1 млн га. Несмотря на интенсивные ливни, 78% собранного зерна — продовольственное. Этот показатель на уровне прошлого года, подчеркнули в комитете.

— Наш регион находится в зоне рискованного земледелия, но волгоградских сельхозпроизводителей сильно выручает портфель господдержки,— отметил гендиректор ООО «Пригородное» Владимир Шкарупелов.— Это скидки при приобретении новой техники, льготные кредиты, погектарная поддержка, которая позволяет заранее закупить удобрения и горюче-смазочные материалы. На протяжении пяти лет у нас налажено четкое взаимодействие с органами региональной власти. Мы вовремя получаем дотации, на все наши просьбы и проблемы власть отзывается положительно и очень быстро. Для нас делают все, чтобы мы двигались вперед.

Действительно, в 2014 году развитие АПК было определено губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым как приоритетное направление развития региона. За это время Волгоградской области удалось увеличить показатель производства в отрасли на 15% и вернуться в десятку субъектов РФ — сельскохозяйственных лидеров страны.

В регионе есть вся необходимая инфраструктура для размещения урожая — в Волгоградской области действуют 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей мощностью около 4 млн тонн, а также склады мощностью 2,5 млн тонн. Впрочем, на собственные нужды области необходимо только 1,5 млн тонн, все остальное зерно продается за пределы области, в том числе и на экспорт.

Для улучшения логистической инфраструктуры проводится модернизация элеваторных мощностей, что позволит увеличить скорости погрузки и объемов перевалки зерновых грузов как минимум вдвое. С ОАО «РЖД» реализуется проект по созданию на станции Качалинская современного транспортно-логистического узла.

Важно, что в регионе развивается и переработка. За последние несколько лет были реализованы инвестпроекты по строительству крупных заводов по переработке маслосемян «НьюБио», Урюпинский МЭЗ, «Каргилл Новоаннинский» и др. В ближайшие годы Волгоградская область будет перерабатывать 100% своего подсолнечника и сможет увеличить экспорт масложировой продукции с 200 тыс. до 400 тыс. тонн. Причем речь идет о глубокой переработке, которая позволит региону в 2020 году начать экспорт новых для местного АПК видов продукции — мальтодекстрина, лецитина, глютеновых кормов и др. Напомним, о новых видах продукции, которые будут выпускать в регионе, губернатор Андрей Бочаров доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе их встречи 8 августа.

Ежегодно в регионе производят более 1 млн тонн овощей. Добиться этого удалось благодаря мелиорации, которая входит в перечень приоритетных направлений господдержки. В 2014 году Андрей Бочаров заручился поддержкой президента России Владимира Путина в этом направлении, и за пять лет область вышла на лучшие с советских времен показатели орошаемого земледелия. Так, фермер Виктор Алимов из Котельниковского района за несколько лет с государственной поддержкой построил оросительные системы на площади 1646 га, еще 260 га будут сданы осенью этого года.

— Мы вложили в орошение 200 млн рублей, из них 120 млн составила господдержка,— рассказал Алимов.— Понятно, что без помощи властей реализовать такие проекты было бы очень трудно.

С 2017 года по инициативе губернатора регион стал участником федерального пилотного проекта по развитию мелиорации. В результате площадь орошаемых земель в Волгоградской области выросла в два раза — до 58,5 тыс. га, а к 2024 году этот показатель прогнозируется на уровне 90 тыс. га, пояснили в комитете сельского хозяйства региона.

Отметим, что глава региона Андрей Бочаров держит на контроле реализацию проектов в АПК и регулярно лично выезжает в агрохозяйства.

— Когда ввели субсидии на строительство систем мелиорации, мы стали участвовать в этой программе, ведь орошение не только повышает урожайность, но и позволяет развивать животноводство,— рассказал Аллям Юмагулов, руководитель ЗАО «Престиж» из Ленинского района.— Поэтому ставка губернатора на мелиорацию полностью оправданна. Вообще, с приходом Андрея Бочарова к нам, фермерам, впервые за много лет власть повернулась лицом, значительно возросла господдержка. Теперь мы решаемся на масштабные проекты, на которые раньше боялись идти из-за рисков или слишком долгой окупаемости.

В целом по объемам прямой государственной поддержки Волгоградская область входит в топ-10 субъектов РФ — с 2014 года общий размер бюджетного финансирования регионального сельского хозяйства составил 22,8 млрд рублей, ее регулярно получают 3 тыс. хозяйствующих субъектов АПК региона. В лидерах Волгоградская область и по уровню технического переоснащения хозяйств — с 2014 года агропредприятия на льготных условиях закупили 5 тыс. единиц техники.

Александр Васильев