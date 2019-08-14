В спорткомплексе «Олимп» в Невинномысске заменили все инженерные коммуникации

В невинномысском спортивном комплексе «Олимп» начались завершающие ремонтные работы, сообщает инвестиционный портал города. В большом зале укладывают полы, устанавливают трибунные сидения, окрашивают стены, заменяют плитку в западном фойе первого и второго этажей. В «Олимпе» уже заменили сети водоснабжения и водоотведения, ливневую канализацию, поменяли кровлю, а также установили новую трансформаторную подстанцию и главный распределительный щит.

«До ремонта в спортивном комплексе было пять залов. Сейчас их стало восемь — семь спортивных и один брифинг-зал. Появились залы для бокса, хореографии и зал настольного тенниса», - говорится в сообщении.

Сейчас вокруг комплекса монтируют четырехметровое металлическое ограждение и защитную сетку для спортивной площадки, наносят разметку для полей под мини-футбол, волейбол и стритбол.

Реконструкция спорткомплекса началась в 2017 году в рамках соглашения между губернатором Ставропольского края, администрацией Невинномысска и компанией «ЕвроХим». Стоимость работ составила 380 млн руб.

Дарья Голякова