В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Небо»

Екатеринбургский бизнес-центр «Небо» на Народной Воли, 65 эвакуировали, сообщают очевидцы. У входа в здание стоят автомобили МЧС и МВД. По данным местных СМИ, из здания эвакуировали более 200 человек.

По словам главы пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, в бизнес-центр поступило сообщение о минировании. «Сотрудники полиции установили автора криминального послания. Это местная пожилая женщина. Выезжавшие по месту жительства врачи скорой помощи установили, что у нее что-то не в порядке со здоровьем. Ей, скорее всего, придется пройти курс соответствующего лечения»,— рассказал он.