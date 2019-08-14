Самая дорогая сдаваемая в аренду квартира в ЮФО находится в Краснодаре

Группа ЦИАН проанализировала ставки арендной платы за жилье премиум-класса в городах ЮФО, исключая курортные территории, самым дорогим лотом оказалась квартира в Краснодаре с ежемесячной ставкой аренды 350 тыс. руб., говорится в сообщении ЦИАН.

Аналитики ЦИАН составили рейтинг самых дорогих лотов на рынке аренды жилья Юга России, не учитывая курортные зонах на Черноморском побережье, где ставки аренды могут достигать полумиллиона рублей в месяц. В рейтинге ЦИНА приняли участие только лоты, расположенные в пределах границ административных центров регионов ЮФО. «Этот фильтр был введен для того, чтобы исключить заведомо переоцененную в летний сезон курортную недвижимость, преимущественно расположенную в Сочи и Ялте», – уточнили в компании.

На первой позиции рейтинга оказалась квартира в Краснодаре, которая сдается за 350 тыс. руб. в месяц. Пентхаус площадью 285 кв. м расположен в центре Краснодара в новом доме на берегу Кубани. В Севастополе максимальный ценник на рынке аренды поднимается до 160 тыс. руб. в месяц, апартаменты расположены в новом доме на мысе Хрустальный. Третье место в рейтинге заняла квартира в Ростове-на-Дону с ценой аренды 150 тыс. руб. в месяц. Квартира площадью 200 кв. м расположена на 19-ом этаже нового дома с видом на Дон.

Анна Перова, Краснодар