В Нижегородской области сдвигаются сроки сбора урожая

Неблагоприятные погодные условия сдерживают темпы уборочных работ в Нижегородской области, сообщили “Ъ-Приволжье” в министерстве сельского хозяйства региона. Это может сдвинуть сроки окончания сбора урожая, полагают в минсельхозе. Нижегородская область не планирует вводить режим ЧС в данный момент, как это сделали 15 других регионов, в том числе субъекты Приволжского федерального округа.

Как рассказали “Ъ-Приволжье”, сейчас в регионе убрано 19% площадей под зерновыми культурами, намолочено 264,4 тыс. т зерна. «Урожайность в среднем 24,5 ц/га, что примерно на уровне прошлого года (23,6 ц/га)»,– подсчитали в министерстве.

В 2019 году из-за неблагоприятных погодных условий погибло 40 тыс. га озимых зерновых культур. Все погибшие посевы были пересеяны. «Однако гибель озимых, как правило, отражается на снижении общего валового сбора зерновых. По предварительным прогнозам, в 2019 году планируется собрать не менее миллиона тонн зерна. Ожидаемый объем зерновых должен полностью покрыть продовольственные, семенные и кормовые потребности региона»,– сообщили в минсельхозе.

Ирина Андреева