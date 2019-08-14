В Ростове на Нариманова отремонтируют 200 м коллектора

На ул. Нариманова в Ростове началась реконструкция коллектора, сообщает пресс-служба АО «Ростовводоканал». Рабочие заменят участок трубопровода длиной более 200 м от ул. Бодрой до ул. Пирогова. На месте работают 15 человек и четыре единицы техники.

«Новый трубопровод изготовлен из полиэтилена низкого давления и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, стойких к кислотам, органическим соединениям, щелочам и растворителям. Это преимущество особенно важно для сетей водоотведения, которые, находясь в агрессивной среде, подвержены химической коррозии. Именно она становится причиной повреждений коллекторов и, как следствие - обвалов грунта», - сказано в сообщении.

Коллектор на ул. Нариманова перекачивает около 1,2 тыс куб м. стоков в час из Северного микрорайона, Верхнего Темерника и части Первомайского района. Замена трубопровода повысит надежность системы водоотведения города.

Дарья Голякова