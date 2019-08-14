Средний размер автокредита в Удмуртии вырос на 9,5%

Средний размер автокредита в Удмуртии во втором квартале 2019 года составил 617,3 тыс. руб. Это на 9,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России средний размер автокредита вырос за год на 8,4% и составил 769,7 тыс. руб.

Самый большой средний размер автокредита отметили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ханты Мансийском АО. Он составил 1,11 млн руб., 966 тыс. руб., 940,8 тыс. руб., 876 тыс. руб. и 863,6 тыс. руб. соответственно. Наименьший средний размер автокредита зафиксировали в Удмуртии, Кемеровской и Кировской областях, а также в Татарстане — в трех последних он составил 466,7 тыс. руб., 547,2 тыс. руб. и 637,3 тыс. руб.

Самую серьезную динамику роста среднего размера кредита отметили в Тюменской и Рязанской областях, Ставропольском крае, Московской области и Чувашии. Она составила 14,8%, 14,7%, 14,5%, 13,8% и 12,6% соответственно. Наибольшее уменьшение среднего размера автокредита —27,6%, 6,6% и 1% — зафиксировали в Кемеровской, Кировской и Новосибирской областях. Исследование проводилось среди 30 регионов-лидера по обозначенному виду кредитования.

«Во втором квартале текущего года средний размер автокредита рос достаточно умеренными темпами. Одной из главных причин роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года явилось удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.