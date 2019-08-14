Главой Промышленного района Самары назначен Андрей Семенов

Совет депутатов Промышленного райсовета выбрал на пост главы администрации района заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрея Семенова. Об этом «Ъ-Волга» сообщил член конкурсной комиссии, депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев.

Всего в конкурсе участвовало девять человек. Из них конкурсная комиссия отобрала двоих – Андрея Семенова и владельца ООО «Специализированное строительно-монтажное управление» Валерия Крутова.

«Когда проходил совет, он (Андрей Семенов) единственный из всех девяти участников, кто начал говорить про жителей района. Он много работал в сфере ЖКХ, структурах администрации района. Самый насущный вопрос для жителей как раз тема ЖКХ»,– отметил Виктор Воропаев.

Андрей Семенов с 2017 года по ноябрь 2018 года занимал пост руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары. На этом посту его сменил Олег Ивахин. Затем он руководил управлением благоустройства департамента городского хозяйства. Источники «Ъ-Волга», знакомые с ситуацией, ранее сообщали, что совету депутатов рекомендовано поддержать именно его кандидатуру.

В список участников конкурса также входили исполнительный директор ООО «Строймонтаж» и депутат райсовета Александр Бурнаев, безработный Николай Борисов, нотариус Елена Соловьева, начальник отдела проектного управления ГКУ СО «Самарский РРЦ», депутат Промышленного райсовета Дмитрий Чиндин, директор розничной сети ООО «Рона» Олег Доровских, директор Центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин и бенефициар ООО «ТК Меридиан» Олег Потапов.

Ани Айвазян