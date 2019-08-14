Отток населения из Курганской области сократился в четыре раза

Миграционная убыль населения в Курганской области за первые шесть месяцев 2019 года составила 664 человека, это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Данные приводит Свердловскстат.

С января по июнь Курганскую область покинули 14,8 тыс. человек. Большинство из них (12,8 тыс. человек) уехали жить в другие города России. 607 зауральцев отправились в страны СНГ, 19 человек уехали в страны дальнего зарубежья. Переехали в Курганскую область в первом полугодии около 13 тыс. россиян и 1,3 тыс. человек из бывших союзных республик.

При этом численность жителей Курганской области продолжает сокращаться из-за естественной убыли. По данным Свердловскстата, в первом полугодии 2019 года умерли 6,6 тыс. региона, а родились 3,7 тыс. человек. При этом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, уровень рождаемости снизился на 14%.