84% жителей Краснодара приобретают квартиры в ипотеку

Способ покупки квартиры в ипотеку рассматривают 84% жителей Краснодара. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка, проведя в июле этого года опрос среди мужчин и женщин, имеющие двух и более детей, и планирующих приобрести жилье в кубанской столице в ближайшие пять лет.

По данным исследования, больше всего покупатели жилой недвижимости в столице Кубани руководствуются величиной квартир (59%), близостью жилья к хорошей школе (19%), близостью к центру города (14%) и близостью к парку (8%). Большинство опрошенных, вне зависимости от пола, (47%) мечтают о более просторной кухне. 60% считают, что в их детской недостаточно места для всех вещей, 50% – не хватает места даже для детской одежды. 69% опрошенных краснодарцев считают, что у каждого ребенка должна быть личная комната. 23% предпочли бы, чтобы дети разного пола жили отдельно.

Интересно, что 98% всех сделок по покупке квартир оформляются с использованием электронной цифровой подписи, что позволяет клиентам получить скидку на приобретаемую недвижимость в размере 2%. 70% респондентов планируют воспользоваться льготными условиями для семей с детьми (56% – материнский капитал).

Еще 23% опрошенных планируют направить маткапитал на приобретение дополнительной квартиры, чтобы получать доход с аренды.

Дмитрий Михеенко