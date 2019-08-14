«Еще один важный фактор при покупке — то, как выглядит украшение» Анна Минакова — об исследовании Citibank Citi Retail Services.

Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова рассказывает о том, почему желающие купить ювелирные изделия предпочитают делать это в офлайн-магазинах.

Покупатели все еще приобретают больше украшений в магазинах, чем онлайн. Даже в Америке. Таковы результаты исследования Citibank Citi Retail Services. Изучали как раз рынок США. Опрошенные — а это более 1000 человек в возрасте от 18 лет — объяснили свое пристрастие к ювелирному офлайн-шопингу прежде всего тем, что им важно живьем посмотреть, подержать в руках и примерить украшение. Кроме того, они высоко оценивают значимость общения с консультантом в магазине.

В «настоящих» магазинах не только покупают больше, но и средний чек выше. Более 40% опрошенных недавно купили украшение стоимостью больше $1 тыс. При этом средний максимум для дорогого купленного онлайн украшения составил $1099, в то время как в настоящем магазине средний чек из покупок более чем на $1 тыс. составил $2,269. Только 12% из 40% совершивших покупки совершали их онлайн.

Опрошенные отметили еще один важный для них фактор при покупке — то, как выглядит украшение. Как утверждают участвующие в исследовании, купленные онлайн украшения в жизни часто отличались от фото. По крайней мере, такой опыт был у 27% опрошенных. 19 %не повезло с размером (он не соответствовал указанному), а заказы 14% респондентов не пришли вовремя, причем украшения были заказаны по случаю, как подарок к дню рождения или рождеству.

Покупка украшения в подарок вообще, если верить опросу, остается трендом, но все больше людей (50% от числа всех опрошенных и 57% от числа опрошенных миллениалов) покупают украшения для себя.