«Место обладает какой-то волшебной магнетической силой»

Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков рассказывает о самом удаленном от всех материков на планете обитаемом месте.

Сегодня самое удаленное от всех материков на планете обитаемое место — острова Тристан-да-Кунья. Расположен архипелаг почти в 3 тыс. км от Африки и примерно на таком же расстоянии от берегов Южной Америки, посреди Атлантического океана. Самый ближний сосед — остров Святой Елены, на котором томился Наполеон, в двух с лишним тысячах километрах к северу.

История архипелага начинается с 1506 года, когда его в подзорную трубу увидел португальский мореплаватель, которого так и звали Тристан-да-Кунья. На сушу славный капитан не ступал, но имя свое островам оставил. Прошли века и первым поселенцем острова Тристан, единственного обитаемого, стал американец Джонатан Ламберт, который высадился на берег в январе 1810 года. Он объявил себя суверенным правителем и единственным обладателем прав на архипелаг, назвав свое государство Острова Отдыха. Через два года самодержец отошел в мир иной — погиб в океане, а еще через четыре Великобритания острова аннексировала.

Сегодня столицей архипелага является поселение под громким названием Эдинбург семи морей. Хотя аборигены называют его просто «поселок». Постоянно в нем проживают около 300 человек. Все они давно уже стали родственниками, поэтому самые серьезные проблемы здесь с браками. А в остальном — на зеленых склонах пасутся коровы, овцы, в прибрежных водах полно рыбы, лобстеров и другой морской живности. Когда-то были попытки местных отсюда переселить, но они вернулись обратно. Все до единого. Место хоть оторвано от мира, но обладает какой-то волшебной магнетической силой…