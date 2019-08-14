Власть в поисках мусора В Нижнем Новгороде ликвидируют несанкционированные свалки.

Ликвидация свалки ну улице Усилова, объем которой, по оценкам специалистов, составляет около 500 кубических метров, обойдется примерно в полмиллиона рублей. Об этом сообщил руководитель «Нижэкологии-НН» Андрей Паршин.

В основном тут свалены бытовые отходы, строительный мусор и ветки.

На территории Нижегородского района в настоящее время обнаружена 41 несанкционированная свалка. Городские власти пытаются их ликвидировать.

Глава Нижегородского района Алексей Мочкаев сообщил, что борьба со свалками ведется на средства городского бюджета и областных субсидий.

В министерстве экологии завершается составление перечня всех несанкционированных свалок области, - заявил глава ведомства Денис Егоров.