Дума Краснокамска отменила ЕНВД

Дума Краснокамского городского округа на внеочередном заседании приняла решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на территории муниципалитета. Как сообщил “Ъ-Прикамье” депутат думы, директор ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» Дмитрий Теплов, отмену налога поддержали 13 народных избранников, еще 7 человек высказались против или воздержались от голосования.

По словам депутата, на решение думы повлияла необходимость расселения сгоревшего многоквартирного дома. «Это большая проблема для округа, без жилья остались 86 семей. Администрация Краснокамска ведет переговоры с краевыми властями о переселении людей. Сейчас достигнута договоренность о финансировании мероприятий по переселению со стороны краевого бюджета в размере 75%, от муниципалитета требуются оставшиеся 25%. Однако даже такая сумма существенна для бюджета городского округа. Поэтому было решено использовать на эти цели компенсацию по отмене ЕНВД из краевого бюджета»,— пояснил господин Теплов.

По его словам, отмена ЕНВД коснется примерно 1300 краснокамских предпринимателей. «Из них около 1200 смогут перейти на патентную систему налогообложения. Остальных же ждет значительное повышение налоговой нагрузки. Но мы подготовили изменения к краевому налоговому законодательству для снижения негативных последствий отмены ЕНВД. Эти предложения были отправлены региональному уполномоченному по правам предпринимателей. Планируем также направить их в краевой парламент»,— добавил депутат.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб.