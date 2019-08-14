Ремонтненская районная больница получит 6,7 млн рублей на закупку оборудования

Из резервного фонда Ростовской области выделили около 6,7 млн руб. на закупку комплекса оборудования для центральной районной больницы Ремонтненского района, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«С просьбой помочь в закупке насосной станции для лечебного учреждения к губернатору обратился глава администрации района. Действующая в настоящее время система водоотведения на территории районной больницы эксплуатируется уже 30 лет, ее ресурс практически выработан», - говорится в сообщении.

Еще 300 тыс. руб. на эти цели направит район из местного бюджета. Новое оборудование планируют установить в больнице до конца года.

Дарья Голякова