В Нижнем Новгороде появился новый сервис такси Пока с ним работают четыре автопарка.

С 13 августа в городе начал работать новый сервис такси - «Ситимобил», основанный в 2007 году. В планах компании – до конца августа совершить около 200 тысяч поездок.

Сейчас с сервисом, предоставляющем услуги по тарифам эконом- и комфорт-класса, работают четыре таксопарка, стоимость поездки начинается от 49 рублей.

В 2018 году инвесторами «Ситимобил» стали Mail.Ru Group и «МегаФон», в результате к концу прошлого года компания показала десятикратный рост, совершая 2,4 млн поездок по городу в месяц. В текущем году «Сбербанк» стал одним из инвесторов оценивающего в 100 млрд рублей совместного предприятия на базе «Ситимобил» и сервиса доставки еды Delivery Club.