«Русполимет» шестикратно увеличил прибыль в первом полугодии

ПАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область, производитель кольцевых заготовок для авиадвигателестроения) по итогам первого полугодия увеличил чистую прибыль в 6,3 раза аналогичному периоду прошлого года, до 342,9 млн руб.

Как следует из отчета предприятия, его прибыль за шесть месяцев выросла на 37% и составила 6,3 млрд руб. Дебиторская задолженность выросла на треть до 6 млрд руб., кредиторская – увеличилась на 10,8% до 5,2 млрд руб.

Напомним, первый квартал «Русполимет» завершил с выручкой 2,8 млрд руб. с ростом на треть к первому кварталу прошлого года. В 2018 году предприятие получило падение прибыли и выручки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Русполимет» было зарегистрировано в Кулебаках в 2005 году с уставным капиталом в 150,39 млн руб. Основным видом деятельности является производство сортового горячекатаного проката и катанки. Гендиректор – Максим Клочай, бенефициар – Виктор Клочай. По итогам 2018 года при выручке в 10 млрд руб. прибыль компании составила 267,5 млн руб.

Владимир Зубарев